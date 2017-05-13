Илон Маск представил «тошнотворное» видео из скоростного подземного тоннеля

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Вашингтон, 13 мая. Основатель SpaceX Илон Маск считает, что проект подземной автотрассы очень перспективен и способен разгрузить наземные трассы, о начале бурения 30-уровневой системы тоннелей под землей он сообщил в Twitter.

Изобретатель и владелец ряда инновационных компаний SpaceX, Tesla и The Boring Company Илон Маск сообщил о старте бурения 30-уровневой системы тоннелей под землей, которые необходимы для реализации проекта подземной автострады. Известно, что данный тоннель может появиться в Лос-Анджелесе. Маск уверен, что «Проект из будущего» намного облегчит передвижение по мегаполису, который страдает от многокилометровых пробок.​