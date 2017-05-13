Трамп рассказал о сроках назначения нового директора ФБР

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Вашингтон, 13 мая. Американский президент Дональд Трамп подтвердил, что до отъезда с официальным визитом в Саудовскую Аравию в следующую пятницу он назначит нового директора Федерального бюро расследований.

Так, отвечая на вопрос на данную тему, Трамп заявил: «Даже это возможно».

Комментируя начатый процесс рассмотрения кандидатур претендентов на пост главы ФБР, американский лидер сказал: «Мы можем быстро принять решение».

Одновременно Трамп охарактеризовал кандидатов на должность нового главы ФБР как «очень хорошо известных» и «выдающихся людей», являющихся специалистами «высочайшего уровня».

Ранее Трамп опроверг сообщения о том, что он добивался от Джеймса Коми заверений в личной преданности, прежде чем уволил его с поста директора ФБР.