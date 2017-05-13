Такого больше не повторится: Эрдоган отреагировал на ДТП с десятками погибших

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Анкара, 13 мая. Турецкий президент Реджеп Эрдоган был оповещен о страшной дорожной аварии, которая произошла в провинции Мугла на юго-западе Турции. Глава государства выразил соболезнования родственникам погибших, а также заверил, что ведомства в кратчайшие сроки сделают все необходимое, чтобы этого не повторилось.

«В высшей степени опечален аварией, — сообщается на сайте президента Турции. — Я выражаю соболезнования родственникам погибших, желаю скорейшего выздоровления раненым».

Напомним, что в результате ДТП с туристическим автобусом в Турции, по последним данным, погибли 23 человека. Транспортное средство, которое ехало из провинции Измир в Мармарис, перевернулось на опасном повороте.