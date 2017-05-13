Папа Римский рассказал о своем доверии к России и ее народу

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Рим, 13 мая. Папа Римский Франциск заявил о своем доверии к России и к ее народу, а также отметил особое значение двусторонних отношений между Римской католической и Русской православной церквями.

Глава Римской католической церкви папа Франциск заявил, что верит в России. Он отправился в паломничество с мыслью о России к месту явления чуда в португальской Фатиме. «Я придаю большое значение развитию отношений между Римской католической и Русской православной церквями и благодарен Московскому патриархату за его усилия в этом же направлении», — рассказал понтифик в ходе интервью, которое прошло на борту специального самолета — на нем Франциск прилетел в Португалию. Глава римских католиков также заявил, что ярким примером взаимодействия двух церквей является передача части мощей Николая Чудотворца в российские столицы, пишет ТАСС.