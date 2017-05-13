Европол отреагировал на масштабную кибератаку

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Гаага, 13 мая. Европол призвал провести международное расследование кибератаки, затронувшей несколько десятков государств. Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте Европола, последняя атака требует комплексного международного расследования, которое позволит установить виновника.

Европол также отмечает, что взаимодействует с ключевыми партнерами и подразделениями по борьбе с киберпреступлениями в затронутых кибератакой странах.

Ранее британские СМИ предположили, что недавняя масштабная кибератака с использованием программы ransomware WanaCrypt0r 2.0 (WannaCry) якобы может быть связана с Россией.

«Лаборатория Касперского» сообщила о 45 тыс. попыток заражения вирусом компьютеров в 74 странах мира.