Манекены для краш-тестов в США растолстели и состарились

В закладки

Скопировать

Вашингтон, 13 мая. Американские специалисты из компании Humanetics создали специализированные манекены, используемые в краш-тестах автомобилей. Так, манекен представляет собой куклу с весьма необычным внешним видом: модели смоделированы по образу пожилых людей, а также людей, страдающих ожирением.

Как отметил травматолог и профессор Стюарт Ванг, преподающий в Мичиганском университете, до этого манекены не изменялись в течении 50 лет. По его словам, старики и те, у кого имеются проблемы с лишним весом, имеют на 78% больше шансов погибнуть в автокатастрофе, чем пассажиры с нормальным весом. В связи с этим Ванг отметил, что необходимо учитывать данные категории людей.

Новые манекены, разработанные в Центре, весят 122 кг, то есть на 50 кг больше, чем их субтильные сотоварищи, а их возраст составляет приблизительно 70 лет.