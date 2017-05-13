МВД Чечни обратится в суд после скандала с геями

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Грозный, 13 мая. Министр внутренних дел Чеченской республики Руслан Алханов заявил, что МВД обратится в суд после служебной проверки материала «Новой газеты» о массовом задержании в Чечне жителей нетрадиционной сексуальной ориентации.

Он отметил, что сотрудники оперативно-розыскной части собственной безопасности МВД Чечни уже провели служебную проверку после публикации в «Новой газете» текста «Убийство чести». Выяснилось, что информация, распространенная в СМИ, не нашла под собой никаких объективных подтверждений. В связи с этим материалы служебной проверки направлены в СУ СК РФ по Чеченской республике для принятия процессуального решения.

Напомним, ранее сообщалось, что обвинения в адрес чеченских властей в преследовании жителей республики нетрадиционной сексуальной ориентации абсолютно беспочвенны и не соответствуют действительности.