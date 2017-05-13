iPhone 8 стал самым дорогим смартфоном за всю историю Apple

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Вашингтон, 13 мая. Эксперты считают, что переход на iPhone восьмого поколения от Apple не будет дешевым, новый смартфон называют самым дорогим за всю историю американского разработчика.

Базовая комплектация iPhone 8 по оценке эксперта Симона Янковски из Goldman Sachs может стоить не менее тысячи долларов. Высокий ценник на первый взгляд может показаться необоснованным, но если заглянуть в начинку смартфона, то станет ясно — за дизайн, большой дисплей с отличным разрешением и множество новых функций можно заплатить и больше.

Спецификация для iPhone 8 будет выше, чем у любой модели iPhone, выпущенной ранее. Известно, что за телефон с объемом памяти 128 ГБ, придется выложить 1000 долларов, а за модель с 256 ГБ не намного дороже — 1099 долларов.​