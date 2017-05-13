Audi объявила о создании конкурента бюджетному Tesla Model 3‍

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Берлин, 13 мая. Инженеры немецкой компании Audi приступили к разработке электромобиля, который должен стать конкурентом американской модели Tesla Model 3.

Как отмечает производитель, уже в следующем году публике может быть представлен бюджетный электрический седан. В компании заверили, что электрокар от Audi получит большую емкость аккумуляторов и уникальный дизайн, отличный от конкурента. Кроме того, электрическая новинка будет обладать системой электронных помощников, повышающих безопасность вождения, при этом запас хода от одного заряда батарей позволит проехать 700 километров пути.

По поводу его возможной стоимости пока ничего не известно.

Напомним, ранее американский автогигант Ford подал в патентное ведомство страны заявку на регистрацию бренда Energi, под которым будут выпускаться электрические и гибридные автомобили.