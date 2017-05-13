Богданов обсудил с представителем оппозиции Сирии переговоры в Женеве

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Москва, 13 мая. Замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с представителем оппозиции Сирии Кадри Джамилем вопросы урегулирования сирийского кризиса и предстоящие межсирийские переговоры в Женеве, говорится в сообщении отечественного дипведомства.

Представитель российского внешнеполитического ведомства Михаил Богданов обсудил с представителем руководства сирийского оппозиционного «Народного фронта за перемены и освобождение» Кадри Джамилем ряд вопросов урегулирования конфликта в САР. Речь шла также о подписанном на площадке Астаны меморандуме о создании четырех зон деэскалации в Сирии. Российский дипломат в разговоре с сирийским оппозиционером затронул тему предстоящих в Женеве межсирийских переговоров, которые пройдут под эгидой ООН 16–19 мая.​