В закладки

Скопировать

Сирия, 13 мая. Террористы ИГ** начали контратаку в районе авиабазы «Аль-Джирах» на востоке Алеппо. Отряды SDF**** заняли здание фабрики в четырех километрах к северу от Ракки. На востоке провинции Хомс в ходе столкновений с ИГ был убит командир одной из бригад «Хезболлы», сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА): нанесла несколько авиаударов по позициям террористов ИГИЛ* у поселений Абу Бахра и Жаар на юго-востоке провинции Алеппо; потеряла трех разведчиков в результате действий «Джейш Аль-Ислам»***** на восточной окраине Дамаска.

«Исламское государство» (ИГИЛ): начало контратаку в районе авиабазы «Аль-Джирах» на юго-востоке Алеппо; уничтожило автомобиль SDF к северу от Ракки; убило высокопоставленного командира «Хезболлы» в районе между Хомсом и Пальмирой.

«Ахрар аш-Шам»: продолжает вести междоусобные бои с отрядами ССА** на северо-западе провинции Даръа.

Курды: выбили ИГ с территории хлопчатобумажной фабрики в 4 км к северо-востоку от Ракки.

Провинция Дамаск

Оппозиционный источник в Twitter (@QalaatAlMudiq) сообщил о том, что боевики оппозиционной организации «Джейш Аль-Ислам» не намерены соглашаться на эвакуацию в Идлиб и будут продолжать вести боевые действия с подразделениями Сирийской арабской армии (САА) в районе Аль-Кабун на северо-востоке Дамаска. Кроме того, источник утверждает, что террористы этого формирования убили троих сирийских разведчиков и захватили в плен еще двоих. Однако эти сведения нуждаются в проверке.

Перестрелки в юго-восточном секторе района пока продолжаются, однако в настоящее время идут переговоры о выводе отрядов боевиков из Аль-Кабуна. В этом регионе, кроме того, дислоцируются отряды группировок «Джебхат Фатх аш-Шам»*** и «Файлак Аль-Рахман», которые также не перестают упорного сопротивления, несмотря на режим перемирия. Тем временем продолжается эвакуация боевиков из других столичных районов — Барза и Аль-Хаджар Аль-Асвад.

Провинция Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) продолжает активное наступление на востоке провинции Алеппо. Согласно источнику, подконтрольному вооруженной оппозиции, ВВС Сирии нанесли несколько авиаударов по позициям террористов ИГИЛ недалеко от населенных пунктов Абу Бахра и Жаар, расположенных на юго-востоке провинции недалеко от стратегического шоссе Алеппо – Ханассер – Итрия – Саламия. Данные об итогах боевого вылета пока не оглашались.

Тем временем, как сообщает информационный портал Al Masdar News, отряды «Исламского государства»* в районе равнины к северу от города Маскана в восточной части провинции Алеппо начали контратаку, направленную на то, чтобы вернуть стратегически важную авиабазу «Аль-Джирах». Боевики начали наступление, атакуя еще слабо укрепленные позиции САА. В результате отрядам террористов ненадолго удалось занять часть территории военного аэропорта. Согласно военному источнику, ожесточенные схватки между исламистами и правительственными войсками в этом районе все еще продолжаются. Однако армия Башара Асада пока сохраняет преимущество. Напомним, авиабаза «Аль-Джирах» была освобождена войсками САА от оккупации ИГИЛ накануне вечером.

Провинция Хомс

В пятницу военное командование «Хезболлы» приняло решение передать большинство своих сирийских пограничных постов под контроль ливанской армии, сообщило информагентство Al Masdar News. В связи с этим силы «Хезболлы» были переброшены в юго-восточные районы провинции Хомс, где они действуют совместно с бойцами элитных подразделений САА «5-й Легион» и участвуют в наступлении сирийской армии на укрепрайоны террористов ИГИЛ. Накануне объединенным войскам удалось освободить от террористов несколько высот в районе горного массива Аш-Шумария. Однако, как сообщил сегодня подконтрольный ИГИЛ источник «Аль-Амак», в результате спецоперации был убит Али Абу Хасан Баз, командир одной из бригад «Хезболлы».

Провинция Даръа

Продолжаются стычки между боевиками группировок вооруженной оппозиции «Ансар Аль-Ислам» и «Ахрар Аш-Шам» в северо-западной части провинции Даръа. Поводом для вооруженной конфронтации послужил недавний арест и обвинение в шпионаже в пользу ИГИЛ боевика формирования «Джебхат Ансар Аль-Ислам», входящего в состав Сирийской свободной армии (ССА).

Напомним, на юго-западе провинции базируются террористы группировки «Джейш Халид ибн Аль-Валид», подконтрольной ИГ. В этой части Даръа регулярно отмечаются кровопролитные бои между силами вооруженной оппозиции и «Исламского государства». «Свободная армия» рассчитывает восстановить контроль над своими опорными пунктами, захваченными отрядами «Джейш Халид ибн Аль-Валид».

Провинция Ракка

Террористы ИГИЛ в результате нескольких ударов из ракетных установок уничтожили автомобиль Сирийской демократической армии (SDF) на севере провинции Ракка. Об этом сообщает источник «Аль-Амак», близкий к террористической группировке. Никаких данных о пострадавших в результате обстрела не оглашалось.

Однако, согласно курдским источникам, отрядам демократических сил удалось занять еще один объект на пути к столице провинции. Так, бойцы SDF захватили хлопчатобумажную фабрику, находящуюся в четырех километрах к северо-востоку от административного центра столицы. Таким образом, курдские формирования, поддерживаемые ВВС международной коалиции во главе с США, продолжаю наступать в направлении Ракки с северного направления в рамках четвертого этапа антитеррористической кампании «Гнев Евфрата».

Провинция Хама

Взаимные перестрелки между отрядами исламистских формирований и подразделениями сирийской армии вновь начались на юге от населенного пункта Аль-Латамина, по-прежнему подконтрольного вооруженной оппозиции. Об этом сообщает местный источник в Twitter (@MahmodHamway). В этом регионе действуют преимущественно боевики «Джебхат ан-Нусры» и ее союзников, состоящих в коалиции «Тахрир аш-Шам».

Вторая партия боевиков и их семей из районов Тишрин и Барза, расположенных на северо-востоке Дамаска, была эвакуирована в провинцию Хама. Недавно исламисты прибыли в регион. Оппозиционные силы контролируют районы вдоль северной и южной окраин провинции.

Ирак

Не прекращаются столкновения между правительственными силами Ирака и террористами «Исламского государства» на улицах Мосула. По данным портала Al Masdar News, войска иракской армии освободили еще один квартал в западном секторе города. Ранее правительственные войска вместе с федеральной полицией во главе со спецназом взяли под контроль район Эль-Ислах Аль-Зараи, уничтожив и ранив большое число террористов ИГ.

Наряду с этим иракские вооруженные силы продолжают вести атаки в рамках полномасштабного наступления на стратегический населенный пункт Талль-Афар, который теперь остается последним крупным оплотом террористической организации в провинции Ниневия.

* Организация запрещена на территории РФ.