Мужчина с ножом напал на полицейского в Старом городе Иерусалима

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Тель-Авив, 13 мая. Вооруженный ножом мужчина напал на сотрудника правоохранительных органов в Старом городе Иерусалима.

Инцидент произошел в старой части города, куда ежедневно прибывают тысячи туристов и паломников. Мужчина с ножом напал на полицейского. Нападавший был обезврежен ответным огнем.

По некоторым данным, атаковавший мужчина был палестинцем. О его личности и состоянии, а также причинах нападения в настоящее время ничего неизвестно.

«Прежде, чем его нейтрализовали, нападавший ударил полицейского, который был госпитализирован в состоянии средней тяжести», — констатировали в полиции Иерусалима.

Ранее сообщалось, что челябинский полицейский сбил детей на пешеходном переходе.