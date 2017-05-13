Сирия сегодня: курды готовятся к битве за Ракку, успешное наступление САА на ИГ в Хомсе и Дейр эз-Зоре

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Сирия, 13 мая. САА провела удачные наступления на ИГ*ИЛ* в провинциях Хомс и Дейр эз-Зор, курдские отряды SDF расчищают путь к оплоту ИГ* Ракке, тысяча сирийцев урегулировали правовой статус в провинции Даръа. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Наступление на ИГИЛ в Дейр эз-Зоре

Правительственные войска нанесли интенсивные удары по позициям боевиков «Исламского государства»* (ИГ, ИГИЛ, арабское — ДАИШ; террористическая организация запрещена Верховным судом РФ) в кварталах Аш-Шейх Ясин, Аль-Хамидия и Ганамат города Дейр-эз-Зор, а также вблизи военного аэродрома, сообщает сирийское информагентство SANA. По имеющейся информации в результате спецоперации Сирийской арабской армии (САА) было ликвидировано множество террористов. Военные также уничтожили принадлежавшие боевикам оружие и боеприпасы.

Подготовка к бою в Ракке

Курдские отряды Сирийских демократических сил (SDF) освободили несколько деревень на северной окраине города Ракка, сообщает ливанское информагентство Al-Masdar. Курды при поддержке возглавляемой США коалиции захватили деревни Мазрат Аль-Ансар и Аль-Рафка, тем самым фактически расчистив себе путь для наступления на оплот ИГИЛ — город Ракка. Также, по имеющимся данным, возглавляемые боевым крылом Курдского верховного комитета — отрядами народной самообороны (YPG) — Сирийские демократические силы захватили хлопковую фабрику и тюрьму ИГИЛ к северо-востоку от Ракка, несмотря на то, что по другим данным, данные территории были освобождены от ИГИЛ в рамках операции «Гнев Евфрата» еще в начале текущего года.

Фактически курдские войска находятся всего в четырех километрах от «столицы» самопровозглашенного халифата, что побуждает командование ИГ начать тактическое отступление от восточного Алеппо, где его месячная оборонительная линия была нарушена элитным спецподразделением САА «Тигры».

Напомним, что ранее правительственные войска освободили от боевиков ИГ авиабазу «Джирах» в провинции Алеппо.

Наступление на ИГ в провинции Хомс

Войска Башара Асада нанесли тяжелый урон ИГ, нейтрализовав не менее 20 террористов в пригороде Хомса, сообщает Al-Masdar.

Последнее наступление САА позволило отбросить боевиков и установить контроль над карьером Аль-Мшаирф.

Перемирие в силе

В поселке Мухаджа административного района Изра, расположенного на северо-западе провинции Даръа, более 1000 человек, ранее разыскиваемых властями, урегулировали свой правовой статус, сообщает агентство SANA. Агентство отмечает, что люди числились в розыске как призывники на военную службу. Отмечается, что они готовы отправиться в армию, чтобы продолжать борьбу с террористическими формированиями, действующими на территории провинции.

Благодаря ряду локальных перемирий, соединяющая провинцию с административным центром трасса стала полностью безопасной для транспорта.

Итоги освобождения Аль-Кабуна

Сирийские войска завершили широкомасштабную операцию на северо-восточных флангах Дамаска — весь столичный квартал Аль-Кабун находится под контролем сирийский армии, сообщает Al-Masdar. Вооруженные боевики отказались от ранее захваченных ими земель и переместились в Восточную Гуту. В субботу сирийской армии удалось раскрыть важный туннель, используемый в качестве основного маршрута снабжения для членов вооруженной группировки «Файлак аль-Рахман». Из Аль-Кабуна тоннель вел в расположенный в Восточной Гуте Арбин.

* Организация запрещена на территории РФ.