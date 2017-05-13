Донбасс сегодня: Чичерина получила паспорт ЛНР, Новороссия под огнем, покушение на патруль ОБСЕ в ДНР

В закладки

Скопировать

Новороссия, 13 мая. На маршруте патруля ОБСЕ в ДНР была найдена радиоуправляемая взрывчатка, ВСУ выпустили по Новороссии 661 снаряд, певица Чичерина получила гражданство ЛНР. Последние новости Донецкой и Луганской республик — в обзоре Федерального агентства новостей.

Взрывчатка на маршруте ОБСЕ

На проезжей части вблизи Шахтерска, где пролегает маршрут патрулирования наблюдателей специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, были обнаружены радиоуправляемые взрывные устройства, сообщает ДАН со ссылкой на источник в силовых ведомствах Донецкой народной республики. Источник уточнил, что было найдено четыре самодельных взрывных устройства на базе МОН-50. В настоящий момент одно из устройств было деактивировано, саперные группы продолжают работы по дальнейшей деактивации.

Обстрел Донбасса

За минувшие сутки в результате атаки со стороны Вооруженных сил Украины в ДНР погиб один из военнослужащих республиканской армии, еще двое были ранены, сообщил замкомандующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

По его словам, за минувшие сутки ВСУ выпустили по прифронтовым территориям ДНР порядка 586 боеприпасов. Замкомандующего уточнил, что украинские силовики использовали танки, гранатомета, минометы различных калибров и стрелковое оружие.

Он также отметил, что наиболее интенсивные обстрелы ВСУ вели на Донецком направлении — было выпущено порядка 113 122-мм артснарядов, 14 танковых снарядов и 276 мин. На Горловском направлении ВС Украины выпустили шесть артснарядов калибра 122 мм, пять танковых снарядов и 37 разнокалиберных мин.

Ранее сообщалось, что за минувшие 24 часа противник нарушил перемирие 59 раз. Во время обстрела в Докучаевске пострадали двое мирных жителей. Всего под огнем силовиков оказались 19 населенных пунктов ДНР. В результате обстрелов в Докучаевске были ранены два мирных жителя, в ряде населенных пунктов зафиксированы разрушения. В поселках Трудовские и Саханка были повреждены дома.

В Луганской народной республике за минувшие сутки ВСУ нарушили режим перемирия шесть раз, обстреляв позиции Народной милиции. По данным оборонного ведомства, под обстрел попали ПГТ Фрунзе и Калиново, села Желобок, Калиновка и Сокольники. Киевские силовики вели огонь из минометов калибров 120 мм и 82 мм, БМП, станковых противотанковых гранатометов (СПГ), зенитных установок ЗУ-23-2, стрелкового оружия и автоматических станковых гранатометов (АГС).

Украинские военные выпустили за сутки по территории ЛНР 75 боеприпасов, сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Марочко добавил, что в зоне ответственности оборонного ведомства ЛНР по-прежнему нет без особых изменений.

Пополнение в рядах граждан ЛНР

Российская рок-исполнительница Юлия Чичерина получила паспорт Луганской народной республики, сообщает ЛуганскИнформЦентр. Торжественная церемония состоялась у монумента «Звезда Победы» в Луганске, где также сегодня открыли мотосезон. Свой паспорт Чичерина получила из рук министра внутренних дел генерал-майора полиции Игоря Корнета. Глава МВД республики отметил, что в полку достойных людей и граждан ЛНР прибыло.

Напомним, что в 2016 году паспорт ЛНР из рук главы Игоря Плотницкого получил американский боец смешанных единоборств Джефф Монсон.