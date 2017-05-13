Новак: Россия сохранит сокращение нефтедобычи на уровне 300 тыс баррелей в сутки

В закладки

Скопировать

Москва, 13 мая. Россия планирует в мае и июне сохранить объем сокращения нефтедобычи на уровне 300 тысяч баррелей в сутки по сравнению с уровнем октября, заявил глава российского Минэнерго Александр Новак.

Глава энергетического ведомства России Александр Новак сообщил, что Москва планирует в мае-июне сократить нефтедобычу и удерживать ее на уровне 300 тысяч баррелей в сутки. «Если будет принято решение о продлении соглашения, скорее всего, чтобы проще было, не будут меняться параметры. Но мы это будем обсуждать, не могу сказать окончательно», — отметил министр.

Напомним, что в ноябре прошлого года страны ОПЕК договорились о сокращении нефтедобычи на 1,2 миллиона баррелей в день от уровня октября. В декабре того же года 11 стран организации согласовали сокращение добычи черного золота суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки, РФ — на 300 тысяч.​