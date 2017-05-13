Певица Чичерина получила паспорт ЛНР

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Луганск, 13 мая. Российская певица Юлия Чичерина стала обладательница паспорта Луганской народной республики (ЛНР), который ей вручили на открытии мотосезона в Луганске.

По словам главы горадминистрации Манолиса Пилавова, любая республика, которая только становится на ноги, должна гордиться, что лучшие граждане других республик желают стать ее гражданами. Пилавов также отметил, что 13 мая глава ЛНР Игорь Плотницкий подписал указ о выдаче паспорта Чичериной и ее супругу. Глава МВД ЛНР Игорь Корнет лично вручил документ.

«В нашем полку прибыло нормальных достойных людей, граждан нашей Республики», — заявил министр.

Напомним, ранее глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что спрос на паспорта ДНР увеличился в разы после признания их Россией.