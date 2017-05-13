Новости США: Мишель Обама высмеяла Трампа, в КНДР готовы присмотреться к Америке

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США, 13 мая. Экс-первая леди США Мишель Обама раскритиковала президента Дональда Трампа за его безразличие к здоровому питанию, в МИД КНДР рассказали о готовности к переговорам с США при «правильных условиях», стрельба в доме престарелых в Огайо. Последние новости из-за океана — в обзоре Федерального агентства новостей.

Борьба с наркотрафиком

Генпрокурор США Джефф Сешнс заявил, что министерство юстиции должно вернуться к временам яростной борьбы с наркотиками и приказал федеральным прокурорам преследовать самые серьезные преступления, даже если за них полагается минимальное наказание, сообщает Los Angeles Times. Новая политика Минюста отменяет попытки экс-президента Барака Обамы смягчить суровые приговоры наркоторговцам, так как жесткое преследование наркоторговцев является ключевой частью обещания президента Дональда Трампа сохранить Америку в безопасности.

Мишель Обама раскритиковала Трампа

На саммите по вопросам общественного здравоохранения в Вашингтоне экс-первая леди США Мишель Обама резко и саркастично в течение 43 минут критиковала президента Трампа за то, что он не уделяет должного внимания проблеме здорового детского питания в школах, сообщает The Washington Post. Резкость ее замечаний очень необычна, так как существует негласное правило, согласно которому никто не критикует своих преемников. Она также заявила, что и дальше собирается заниматься пропагандой здорового питания в школах, несмотря на всю критику в свой адрес.

Суд над шерифом с Альцгеймером

Бывший шериф округа Лос-Анджелес Ли Бака был приговорен к трем годам тюрьмы, сообщает Los Angeles Times. Бака обвинялся в соучастии в преступных схемах, которые препятствовали расследованию ФБР, превышении должностных полномочий и угрозах агентам ФБР. Он также руководил госслужащими среднего звена, которые работали над подрывом работы ФБР, и отправлял им ложных информаторов. Однако он страдает болезнью Альцгеймера и, вероятно, выйдет под залог. Предполагается, что данный пример станет сдерживающим фактором для других госслужащих.

«Правильные условия» для сближения

Власти Северной Кореи проведут переговоры с США, если для этого сложатся «правильные условия», сообщает New York Post со ссылкой на заявление главы департамента по делам США министерства иностранных дел КНДР Чхве Сон Хи. Что имелось в виду под «правильными условиями», дипломат не уточнила. Она также не сообщила, какие темы обсуждались на встрече с экспертами из США.

Убийство в доме престарелых

В городе Кирксвилл в штате Огайо произошло вооруженное нападение, сообщает NBC News. Стрелок открыл огонь в доме престарелых штата Огайо в пятницу, убив двух сотрудников и нового начальника полиции города.

Десятки сотрудников правоохранительных органов были отправлены в Центр помощи «Пай Кирк» в Киркерсвилле после звонков в службу спасения 911. У погибшего 36-летнего шефа полиции города остались шестеро детей и беременная жена. Стрелявший преступник был нейтрализован, сейчас полиция выясняет его личность и мотивы преступления.

Преступная халатность

В пятницу прокуратура штата Пенсильвания предъявила обвинения 34-летнему машинисту компании Amtrak Брэндону Бостиану в непредумышленном убийстве восьми человек, халатности и угрозе жизни других граждан, сообщает CBS News. Речь идет о катастрофе, произошедшей в мае 2015 года. Машинист перед аварией увеличил скорость с 50 миль в час до 100, в результате чего поезд сошел с рельсов, восемь человек погибли и более 200 пострадали.