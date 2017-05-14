Существование НАТО потеряло смысл после распада СССР — американский политолог

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После распада СССР НАТО фактически перестало функционировать и является бессмысленной организацией. Об этом заявил доктор политических наук Университета Белвью в американском штате Небраска Мэтью Кросстон в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей в рамках XXI российско-американского семинара в Петербурге.

«Если вы зададитесь вопросом, как за 50 лет могло произойти столько исторических перемен и глобальных сдвигов и практически возвращение к отправной точке квази-холодной войны между Соединенными Штатами и Россией, то позвольте мне предложить несколько объяснений тому, как все это произошло», — сказал эксперт.

По словам Кросстона, он принадлежит к тому поколению, которое в США называют поколением X, и экспертом по России одновременно, что в настоящее время — редкость. «У поколения X нет недостатка в российских экспертах, потому что мы как-то все волшебным образом забыли в начале 1990-х годов, что есть место, называемое Россией. Мы забыли, что Россия никогда не будет неактуальной», — заявил он.

Празднование на Западе распада Советского Союза, «конца истории» противостояния и вечной победы демократии над всеми остальными политическими системами было тихим и скромным и проходило почти без искажений истории в американских школах, рассказал политолог. «Россия была отодвинута в сторону, потому что, в конце концов, она не только проиграла в холодной войне: несомненно, ее судьба была стать квази-демократией и экономическим болотом, что будет в принципе неважно на мировой арене, — отметил Кросстон. — В 1997–1998 году Россия казалась большинству на Западе в лучшем случае местом для изучения проблем преступности и коррупции или недостатка демократических преобразований. Вот как на Западе смотрели на Россию с высокого уровня элиты высшей школы подготовки поколения X».

Эксперт считает, что на Западе почти каждый российский маневр внешней политики расценивается как своего рода попытка воскресить (символически или в прямом смысле) мощь и славу СССР, а президент РФ Владимир Путин оценивается только с точки зрения советской диктатуры. При этом НАТО стало бесполезной организацией после того, как перестал существовать Советский Союз.

Американцы разучились анализировать происходящие события, будь то разворачивание системы ПРО в Польше и Чехии, конфликт в Иране и Сирии, события на Майдане и востоке Украины, полагает эксперт.

«Проблема, как я вижу, заключается в том, что… очень немногие исследователи на сегодняшний день работают над программами для воздействия на эти новые умы, открывая им новые возможности и новые дипломатические углы, чтобы побудить их думать о глобальной многополярной России в 21-м веке с умом, не скованным инстинктами 20-го биполярного советского века. Это не сулит ничего хорошего для будущего американо-российских отношений. Это не сулит ничего хорошего для будущего российских исследований в Америке. И это, конечно, не сулит ничего хорошего для дипломатии между Россией и США», — убежден Кросстон.

Поколение X позволило себе слишком легко поддаться влиянию современных течений. «Пусть это будет позором для нас. И пусть начнется дипломатическая интеллектуальная революция», — заключил политолог.