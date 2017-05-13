МЭР назвал условия корректировки прогноза по добыче нефти в 2017 году

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Москва, 13 мая. Плановые объемы добычи нефти в России на 2017 год пока остаются на прежнем уровне — 549–551 млн тонн. Корректировка возможна, но лишь после того, как будет принято решение о продлении действия соглашения, касающегося сокращения добычи.

Такое заявление в беседе с журналистами сделал министр энергетики РФ Александр Новак.

«Пока прогноз не меняли, потому что никаких решений о продлении соглашения странами ОПЕК и не входящими в картель пока не принято. Уточним, когда будет принято», — добавил глава Минэнерго.

Напомним, действующее соглашение рассчитано на первое полугодие 2017 года. Однако сейчас обсуждаются варианты его пролонгации.