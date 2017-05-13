Новак назвал сроки восстановления рынка нефти

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Москва, 13 мая. Министр энергетики Российской Федерации Александр Новак сообщил, что при продлении соглашения стран ОПЕК и не ОПЕК о сокращении добычи нефти к концу 2017 или к началу 2018 года рынок нефти может восстановиться и сбалансироваться.

Так, отвечая на вопрос о сроках восстановления рынка, глава Минэнерго заявил, что «здесь очень много факторов, которые на это влияют, поэтому нужно мониторить».

«Думаю, что до конца года или даже зимнего периода следующего, к этому времени», — отметил он.

Напомним, ранее Новак заявил, что объем сокращения добычи нефти оставят без изменений для всех участников венского соглашения в случае его продления.