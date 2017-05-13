Курды в Сирии поддерживают референдум о независимости Иракского Курдистана

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Дамаск, 13 мая. Курды Сирии поддерживают проведение референдума о независимости Иракского Курдистана, заявил представитель сирийских курдов в РФ Джавад Мухаммад.

Турция и Ирак могут сопротивляться проведению этой осенью референдума о независимости Иракского Курдистана, поскольку на территории двух стран живут порядка 40 миллионов курдов. Об этом заявил представитель сирийских курдов в РФ Джавад Мухаммад.

«А так, в принципе, все за референдум. Я думаю, американцы, весь Запад и Россия нас поддержат. Шансы на успех стопроцентные», — прокомментировал курдский политик. По его словам, курды Сирии пока не готовы к проведению референдума в САР, поскольку воюют с террористами ИГ* (организация «Исламское государство»* запрещена в РФ).​

* Организация запрещена на территории РФ.