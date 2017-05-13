ДНР: четыре взрывчатки найдены на пути патруля ОБСЕ под Шахтерском

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Донецк, 13 мая. На маршруте наблюдателей ОБСЕ в Донбассе обнаружены четыре радиоуправляемых взрывных устройства, сообщили источники в силовых структурах Донецкой народной республики.

«По маршруту следования патруля ОБСЕ в районе Шахтерска было обнаружено четыре самодельных радиоуправляемых взрывных устройства на базе МОН-50», — рассказали военные источники.

На данный момент уже произведена деактивация одного из взрывных устройств. Работа по обезвреживанию остальных взрывчаток продолжается.

Ранее в оперативном командовании сообщили, что украинская армия выпустила по территории ДНР более 500 снарядов и мин за минувшие сутки.