Новак назвал возможные условия продления венского соглашения по нефти
Москва, 13 мая. Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что объем сокращения добычи нефти оставят без изменений для всех участников венского соглашения в случае его продления.
«Все, кто сократил, будут сохранять эту полку, если будем продлевать соглашение», — подчеркнул он.
Объем сокращения добычи по-прежнему будет рассчитываться от уровня октября, если соглашение будет продлено, отметил Новак.
Отвечая на вопрос, останется ли для России уровень сокращения в 300 тысяч баррелей в сутки, глава Минэнерго заявил, что прежние условия предлагается оставить, в том числе, и для РФ.
Напомним, накануне исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин сообщил, что компания одобряет политику Минэнерго РФ в переговорах с участниками рынка нефти по соглашению о сокращении добычи.