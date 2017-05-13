Новак назвал возможные условия продления венского соглашения по нефти

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Москва, 13 мая. Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что объем сокращения добычи нефти оставят без изменений для всех участников венского соглашения в случае его продления.

«Все, кто сократил, будут сохранять эту полку, если будем продлевать соглашение», — подчеркнул он.

Объем сокращения добычи по-прежнему будет рассчитываться от уровня октября, если соглашение будет продлено, отметил Новак.

Отвечая на вопрос, останется ли для России уровень сокращения в 300 тысяч баррелей в сутки, глава Минэнерго заявил, что прежние условия предлагается оставить, в том числе, и для РФ.

Напомним, накануне исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин сообщил, что компания одобряет политику Минэнерго РФ в переговорах с участниками рынка нефти по соглашению о сокращении добычи.