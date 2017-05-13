Патриарх Кирилл: Покуда будет церковь, тотального контроля никогда не будет

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Москва, 13 мая. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своем выступлении после литургии на Бутовском полигоне Москвы объяснил, что побуждает людей высказывать критические замечания в адрес церкви. По его словам, именно вера дарует человеку свободу, а информационное общество диктует человеку свои правила.

«Те, кто желает контролировать общественное, народное сознание, понимают, что, покуда будет церковь, тотального контроля никогда не будет», — цитирует главу РПЦ «Интерфакс».

Это выступление состоялось на фоне активных обсуждений приговора по делу блогера Руслана Соколовского. Он был признан судом виновным в оскорблении чувств верующих и разжигании вражды и приговорен к 3,5 года условного срока. Поводом для возбуждения уголовного дело стало выложенное им в Сеть видео, где блогер ловит покемонов в храме во время службы и позволяет себе нецензурные комментарии.