Число погибших в аварии с автобусом в Турции увеличилось до 23

В закладки

Скопировать

Анкара, 13 мая. В результате ДТП с туристическим автобусом в Турции, по последним данным, погибли 23 человека.

Первоначально сообщалось о 17 погибших, позже три человека скончались в больнице, еще 11 пострадавших находились в тяжелом состоянии.

Как рассказал губернатор провинции Анталья Мугла Амир Чичек, авария произошла в 12.30 по местному времени (совпадает с московским). Автобус, ехавших из провинции Измир в Мармарис, перевернулся на опасном повороте. По данным властей, в автобусе находились только граждане страны, погибших и пострадавших среди иностранцев нет.