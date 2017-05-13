Слуцкий может стать тренером английского «Уотфорда»

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Лондон, 13 мая. Бывший тренер московского ЦСКА и сборной России по футболу Леонид Слуцкий может стать наставником английского клуба «Уотфорд».

Руководство «Уотфорда» не устраивает текущее положение дел в команде. Результатом этого недовольства может стать увольнение главного тренера Вальтера Маццари. Как передают британские СМИ, на его место могут пригласить Слуцкого.

Впрочем, ранее такие же шли разговоры и о том, что перебравшийся в Англию Слуцкий может сменить на посту главного тренера «Челси» Антонио Конте. По некоторым данным, обжиться в Великобритании бывшему тренеру ЦСКА помогает владелец английского клуба Роман Абрамович.