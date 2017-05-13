Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Спорт
Слуцкий может стать тренером английского «Уотфорда»

Слуцкий может стать тренером английского «Уотфорда»

15:22  13 Мая 2017
45

Слуцкий может стать тренером английского «Уотфорда»

Лондон, 13 мая. Бывший тренер московского ЦСКА и сборной России по футболу Леонид Слуцкий может стать наставником английского клуба «Уотфорд».

Руководство «Уотфорда» не устраивает текущее положение дел в команде. Результатом этого недовольства может стать увольнение главного тренера Вальтера Маццари. Как передают британские СМИ, на его место могут пригласить Слуцкого.

Слуцкий может стать тренером английского «Уотфорда»

Впрочем, ранее такие же шли разговоры и о том, что перебравшийся в Англию Слуцкий может сменить на посту главного тренера «Челси» Антонио Конте. По некоторым данным, обжиться в Великобритании бывшему тренеру ЦСКА помогает владелец английского клуба Роман Абрамович.

Катерина Тимошенская
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть