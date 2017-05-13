ДНР: ВСУ обстреляли Донецк и Горловку из танков и артиллерии

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Донецк, 13 мая. Замкомандующего оперативным командованием Донецкой народной республики Эдуард Басурин сообщил, что украинская армия выпустила по территории ДНР более 500 снарядов и мин за минувшие сутки.

По словам замкома, по Докучаевску было выпущено 42 мины калибром 120 мм и 108 122-мм артиллерийских снарядов, на Донецком направлении выпущено 113 122-мм артиллерийских снарядов, 14 танковых снарядов, 276 мин различного калибра, на Горловском направлении по территории республики выпущено шесть 122-мм артиллерийских снарядов, пять танковых снарядов и 37 мин калибром 82 и 120-мм, на Мариупольском направлении выпущено 98 мин различного калибра, 10 танковых снарядов, 9 артиллерийских снарядов.

Напомним, ранее в оперативном командовании ДНР сообщили, что дома в поселках Александровка и Трудовские в Петровском районе Донецка были повреждены под обстрелами со стороны ВСУ.