ДНР: обстрелами ВСУ ранены два жителя Докучаевска

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Донецк, 13 мая. Два человека из числа мирных жителей были ранены в ходе обстрелов со стороны ВСУ. Один военнослужащий погиб, один получил ранение. Таковы трагические последствия военных действий в Донбассе, о которых журналистам рассказал заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

«В результате обстрела наших позиций один военнослужащий ДНР погиб, один получил ранение», — сказал он.

Добавим, что режим прекращения огня, о котором так долго говорят участники контактной группы в Минске, пока удается соблюдать лишь на словах. Стороны не перестают обвинять друг друга в нарушении договоренностей.