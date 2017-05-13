Захарченко назвал целью ДНР возвращение в Россию

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Донецк, 13 мая. Глава ДНР Александр Захарченко назвал Российскую Федерацию родиной, к которой нужно вернуться.

Накануне в Донецке прошло заседание интеграционного комитета «Россия − Донбасс», в ходе которого глава ДНР Александр Захарченко заявил о целях республики вернуться на родину, которой является Россия. «У нас одна цель − воссоединение с родиной, а родина − это Россия. Конечная цель этого комитета, вся работа направлена только на одно − возвращение на родину», − прокомментировал курс ДНР донецкий политик. Напомним, что ДНР в этом году с размахом отметила третью годовщину независимости.