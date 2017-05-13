Хотите получать первыми самые важние новости? Подпишитесь на уведомления!

Лента новостей
Поиск
menu
loop
Весь мир
Хакеры добрались до Франции: Renault заявил о мощной кибератаке

Хакеры добрались до Франции: Renault заявил о мощной кибератаке

15:06  13 Мая 2017
217

Хакеры добрались до Франции: Renault заявил о мощной кибератаке

Париж, 13 мая. Автопроизводитель Renault заявил о мощной кибератаке и стал первым французским предприятием, которое оказалось объектом воздействия, вероятно, вируса-вымогателя WannaCry.

Как рассказали представители автопроизводителя, после фиксации хакерской атаки были оперативно приняты все необходимые меры для противостояния хакерам. На данный момент эксперты Renault анализируют произошедшую ситуацию. Renault также сообщил о временной приостановке производства на всей территории Франции.

Хакеры добрались до Франции: Renault заявил о мощной кибератаке

Ранее внимательность британского программиста помогла ему остановить атаку вредоносного вымогателя Wanna Cry, который уже заразил многие тысячи компьютеров на всей планете.

Катерина Тимошенская
Комментарии
Новости партнеров
Закрыть