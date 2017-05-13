Армия Сирии взяла под контроль квартал на востоке Дамаска

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Бейрут, 13 мая. Сирийские правительственные войска полностью освободили от боевиков квартал Кабун в восточном пригороде Дамаска. По информации сирийского телеканала Аль-Ихбария, в настоящее время квартал находится под полным контролем армии САР.

«Сирийская армия вернула контроль над районом Кабун в Дамаске», — цитирует телеканал со ссылкой на собственный источник, передает РИА Новости.

Напомним, накануне сирийские правительственные войска отразили наступления боевиков «Исламского государства»* (ИГ*) по дороге в Дамаск, Алеппо, а также на отдельных участках провинции Хомс.

«Исламское государство» (арабское название — ДАИШ) признано террористической организацией Верховным судом РФ, ее деятельность в России запрещена.

* Организация запрещена на территории РФ.