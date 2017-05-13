Донбасс: на маршруте ОБСЕ в ДНР обнаружена бомба

В закладки

Скопировать

Донецк, 13 мая. На трассе в сторону Шахтерска возле поворота к мемориальному комплексу «Саур-Могила» обнаружена закладка взрывчатого устройства. Об этом журналистам сообщили в Донецкой народной республике. На месте работают взрывотехники, которые обезвреживают бомбу.

Как передает «Интерфакс» со ссылкой на свои информированные источники, на место обнаружения взрывчатки были приглашены и сотрудники специальной мониторинговой миссии ОБСЕ для фиксирования фактов, но они отказались ехать из-за небезопасности такого мероприятия.

Напомним, 23 апреля на территории Луганской народной республики автомобиль, в котором находились наблюдатели, подорвался на мине. В результате один человек погиб, а двое получили серьезные ранения.