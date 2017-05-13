Кондолиза Райс назвала истинную цель вторжения США в Ирак

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Вашингтон, 13 мая. Целью США при вторжении в Ирак в 2003 году было свержение режима Саддама Хусейна, а не установление демократии в стране, заявила бывший госсекретарь Кондолиза Райс.

Экс-советник президента США по национальной безопасности и бывший представитель Госдепартамента Кондолиза Райс назвала истинную цель вторжения американских военных в Ирак.»Мы пошли в Ирак не для того, чтобы принести демократию. Мы пошли в Ирак, чтобы свергнуть Саддама Хусейна… Это была проблема безопасности», — сказала политик в ходе своего выступления в Институте Брукингса в Вашингтоне. По словам Райс, США не намеревались применять силу для навязывания демократии ни в Ираке, ни в Афганистане.