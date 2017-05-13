Сечин: Сокращение добычи нефти должно происходить с учетом интересов РФ

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Пекин, 13 мая. «Роснефть» одобряет политику Минэнерго РФ в переговорах с участниками рынка нефти по соглашению о сокращении добычи, заявил исполнительный директор компании Игорь Сечин.

По словам Сечина, «Роснефть» поддерживает все действия министерства энергетики России во время переговоров с участниками нефтяного рынка о сокращении добычи полезного ископаемого.

«Главное — иметь механизм защиты наших интересов», — лишь добавил глава компании.

Ранее стало известно, что, несмотря на недовольство, которое высказывают нефтяные компании, Россия положительно относится к идее пролонгации соглашения о сокращении добычи нефти.