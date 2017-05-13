Урологи нашли связь между просмотром порно и импотенцией

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Вашингтон, 13 мая. Ученые из Американской урологической ассоциации уверены, что мужчины, которые предпочитают просмотр порно реальным сексуальным контактам, могут столкнуться с неприятными последствиями своего выбора. Так, любители порнографии намного чаще сталкиваются с эректильной дисфункцией, что показало исследование, итоги которого были представлены на ежегодной конференции ассоциации в Бостоне.

По словам урологов, в проведенном исследовании была зафиксирована статистическая корреляция, позволяющая утверждать о взаимосвязи частого просмотра порно с эректильной дисфункцией. Сюда также относится пристрастие подростков к просмотру порнографических фильмов. Специалисты призвали родителей объяснять своим детям возможные последствия частого просмотра фильмов из категории «для взрослых», передает интернет-издание «Инфореактор».

Напомним, ранее сенатор Елена Мизулина заявила, что регулярный просмотр роликов порнографического содержания приводит к бесплодию.