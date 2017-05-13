Очевидцы сняли на видео загадочный энергетический НЛО над Тихим океаном

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Токио, 13 мая. Пассажиры авиалайнера, следовавшего из Японии на остров Тайвань, через иллюминатор сняли на видео летящий над Тихим океаном НЛО, за которым тянулся широкий желтый след.

Энергетический объект неясных очертаний двигался на большой скорости в пределах видимости пролетающего мимо него авиалайнера, следовавшего из Японии на остров Тайвань. Очевидцы сделали видео, считая объект НЛО, инцидент произошел 1 мая текущего года. Пассажиры продолжительное время наблюдали за светящимся ядром летающей тарелки, свет которой смещался то в одну, то в другую сторону, корректируя свой курс.​