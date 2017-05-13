Британский программист случайно остановил международную кибератаку

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Лондон, 13 мая. Внимательность британского программиста помогла ему остановить атаку вредоносного вымогателя Wanna Cry, который уже заразил многие тысячи компьютеров на всей планете.

Киберугроза была ликвидирована после регистрации домена iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com. Этот адрес был зашит в коде самого вируса. Выяснилось это совершенно случайно.

Специалист вместе со своим коллегой, анализируя поведение агрессора, установили, что он обращается по такому адресу, и решили проследить за ним. Теперь, пишет программист, он смело может дополнить свое резюме пунктом про случайную победу над хакерами.

So I can only add"accidentally stopped an international cyber attack" to my Résumé. ^^ — MalwareTech (@MalwareTechBlog) May 13, 2017

Но о полной и безоговорочной капитуляции говорить слишком рано. Как только киберпреступники поменяют адрес, компьютеры вновь будут атакованы.