Донбасс: ОБСЕ обвинили в игнорировании усилий ЛНР по выполнению «Минска-2»

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Луганск, 13 мая. Сотрудники СММ ОБСЕ не отмечают усилия Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) по выполнению минских договоренностей в своих отчетах. По словам официального представителя оборонного ведомства ЛНР Андрея Марочко, наблюдатели миссии проигнорировали работу по разминированию и неоднократные попытки отвести силы и средства в районе Станицы Луганской.

Как отметил подполковник, при составлении своих ежедневных отчетов представители СММ ОБСЕ не видят действия ЛНР, такие как способствование возвращению двух утерянных БПЛА ОБСЕ, обеспечение беспрепятственного передвижения миссии ОБСЕ, отведение тяжелого вооружения ЛНР в места хранения, запрет войскам ЛНР на использование беспилотных летательных аппаратов, многократные попытки ЛНР отвести силы и средства в районе моста у населенного пункта Станица Луганская и разминирование территорий.

Напомним, накануне первый замглавы СММ ОБСЕ на Украине Александр Хуг заявил об обострении ситуации в Донбассе у Станицы Луганской, а также в районе Золотого.