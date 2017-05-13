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Общество
Власти Москвы призвали горожан помочь провести перепись соловьев

Власти Москвы призвали горожан помочь провести перепись соловьев

14:30  13 Мая 2017
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Власти Москвы призвали горожан помочь провести перепись соловьев

Москва, 13 мая. С 13 мая в Москве стартует перепись соловьев. Поучаствовать в акции может каждый желающий, сообщили представители пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Акция называется «Соловьиные вечера». Она будет проходить в столице с 13 мая по 5 июня. Власти Москвы предложили горожанам присоединиться и сообщать об обнаружении поющих птах.

Для фиксации птицы необходимо при себе иметь ручку и блокнот. Также можно взять и фотоаппарат, но заснять соловья будет непросто из-за его неприметного облика. Также от начинающих орнитологов просят краткое описание места, где был услышан соловей.

Власти Москвы призвали горожан помочь провести перепись соловьев

Ранее ученые заявили, что животные видят сны. Доказательством этого служат процессы у зябликов во время сна, которые похожи на пение.

Катерина Тимошенская
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