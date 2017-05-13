Власти Москвы призвали горожан помочь провести перепись соловьев

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Москва, 13 мая. С 13 мая в Москве стартует перепись соловьев. Поучаствовать в акции может каждый желающий, сообщили представители пресс-службы столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Акция называется «Соловьиные вечера». Она будет проходить в столице с 13 мая по 5 июня. Власти Москвы предложили горожанам присоединиться и сообщать об обнаружении поющих птах.

Для фиксации птицы необходимо при себе иметь ручку и блокнот. Также можно взять и фотоаппарат, но заснять соловья будет непросто из-за его неприметного облика. Также от начинающих орнитологов просят краткое описание места, где был услышан соловей.

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