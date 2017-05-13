МИД РФ: Киев обязан предоставить требования по иску к России до 12 июня 2018 года

В закладки

Скопировать

Москва, 13 мая. Меморандум со всеми своими требованиями в рамках иска к России Киев обязан предоставить не позднее 12 июня 2018 года. У РФ будет на ответ ровно год. Об этом стало известно по итогам встречи представителей Москвы и Киева, которая состоялась накануне в Гааге, с председателем международного суда ООН, куда был подан иск. Российское внешнеполитическое ведомство опубликовало на своем сайте сообщение об этом.

«Украина должна будет представить меморандум со своими развернутыми требованиями в рамках данного дела до 12 июня 2018 г. У России будет время на ответ до 12 июля 2019 г. Кроме того, после получения украинского меморандума Россия сможет заявить свои предварительные возражения против осуществления судом юрисдикции», — говорится в сообщении МИД РФ.

Напомним, в начале текущего года Украина обратилась в международный суд ООН с иском против России. Киев обвинил Москву в поддержке терроризма и дискриминации по расовым признакам.