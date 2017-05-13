Инвесторы из РФ и Азии направят $1 млрд на создание технопарка «Ростех-Сити» в Москве

В закладки

Скопировать

Пекин, 13 мая. Группа международных инвесторов, в числе которых Российский фонд прямых инвестиций, намерена инвестировать в проект комплексного развития территории бывшего аэродрома Тушино на северо-западе Москвы свыше 1 млрд долларов.

Группа инвесторов из стран Азии и Ближнего Востока, в том числе Российский фонд прямых инвестиций, намерены инвестировать в технопарк «Ростех-Сити» свыше одного миллиарда долларов. Речь идет о проекте комплексного развития бывшего московского аэродрома Тушино. Об этом заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

«Мы инвестируем в технопарк «Ростех-Сити» российско- китайским фондом и несколькими инвесторами с Ближнего Востока и из Азии. Это большой проект объемом более 1 млрд долларов, в нем большая долговая часть, но акционерный капитал составит порядка 300 млн долларов», — прокомментировал руководитель инвестиционного фонда.