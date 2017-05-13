Ролевые игры: пока Запад ищет «русских хакеров», Сноуден винит в кибератаках АНБ

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Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден заявил, что к массовой кибератаке может быть причастно ведомство, в котором он когда-то работал. По словам Сноудена, хакеры использовали программу разработанную в АНБ. Подробности — в материале Федерального агентства новостей.

Напомним, что с вечера пятницы, 12 мая, со всего мира начали поступать сообщения о массовых кибератаках — заражении компьютеров программой-шифровальщиком, за снятие блокировки которой неустановленные лица пытались выманить деньги. Более 70 стран, включая Россию, Великобританию, Германию, Испанию, Китай, Японию и Бразилию стали жертвами неизвестных злоумышленников. На долю России, как сообщают СМИ, пришлась большая часть кибертак: под «электронным огнем» в частности оказались компьютеры МВД, министерства здравоохранения, Сбербанка и сотовых операторов. Также сообщается, что вирус удалось локализовать и предотвратить утечку служебной информации.

В Великобритании под «ударом» оказались 40 учреждений здравоохранения, что фактически привело к выводу из строя отделений экстренной помощи, отмене плановых операций. Все автомобили скорой помощи, где работали компьютеры, были в экстренном порядке направлены в больницы.

Разумеется, мировые эксперты в области IT, безопасности и ведущие СМИ начали спорить, кто же стоит за атаками. В Великобритании заявили, что именно «российский след» виден в совершенных кибератаках. ​Разоблачители Wikileaks в Twitter обвинили в случившемся Агентство нацбезопасности США, поскольку, по их данным, в массовом заражении компьютеров замешаны созданные в ведомстве вирусы.

NOTE: The current hospital 'ransom ware' directly relates to computer viruses produced by the NSA. Not to WikiLeaks' CIA #Vault7 series. — WikiLeaks (@wikileaks) May 12, 2017

Экс-сотрудник АНБ Эдвард Сноуден тоже считает, что именно агентство, пусть и косвенно, но причастно к атакам. В своем Twitter он написал: «Несмотря на предупреждения, АНБ создало опасные средства атаки, целью которых может стать западное программное обеспечение. Теперь мы видим, к чему это привело».

Despite warnings, @NSAGov built dangerous attack tools that could target Western software. Today we see the cost: https://t.co/u6J3bcHnXE — Edward Snowden (@Snowden) May 12, 2017

Он также отметил, что созданные средства атаки теперь угрожают и пациентам больниц.

Сноуден также считает, что, учитывая атаку, «Конгресс США должен спросить у АНБ, знают ли там о каких-либо других уязвимостях в программном обеспечении, используемом в наших больницах».

Компания Microsoft уже выпустила патч для исправления уязвимости. Сейчас все усилия сотрудников технологического магната направлены на предоставление дополнительной помощи клиентам. Крупнейший российский производитель антивирусного программного обеспечения для защиты от вирусов «Лаборатория Касперского» рекомендует всем пользователям установить обновление от Microsoft и лишний раз убедиться, что их сеть под защитой.

Доктор юридических наук (США), профессор ВШЭ Александр Домрин считает, что причастность АНБ в значительной степени — просто страшилка. Однако нельзя исключить возможности, что агентство причастно к атакам.

«С самого начала ЦРУ было «мальчиком для битья». Всякий провал американцев списывался на ЦРУ. Со времен Сноудена и главы Wikileaks Джулиана Ассанжа «мальчиком для битья» стало АНБ, которое было прикрытием для провалов американских спецслужб, а их в США 18 штук. Сейчас Агентство нацбезопасности столько начудило, что сами американцы уже не знают, что с этим делать. И всякий провал из-за хакеров, которые непонятно откуда взялись, списывают на Россию. Но само агентство запускало эти зловредные программы. Но никто не даст вам такого подтверждения, кроме мифических русских хакеров или самих АНБ, — комментирует для ФАН Александр Домрин. — Я юрист и мне нужен юридический факт, но его нет. Сноуден сказал, что вина, хоть и косвенно, лежит на агентстве, но этому нет прямых доказательств. Также как и нет доказательств существования русских хакеров. АНБ свою причастность опровергает. Но и им нельзя доверять, потому что АНБ уже ославилось на весь мир. Я думаю, что в Москве прекрасно понимают, что АНБ, хоть и косвенно, но стоит за происходящим».