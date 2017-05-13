Захарова рассказала о позиции Вашингтона по ситуации с российскими дипломатами

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Владивосток, 13 мая. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что власти США подготовят свои предложения по разрешению ситуации с российскими дипломатами.

«Американские партнеры сказали, что в ближайшее время подготовят свои предложения, чтобы начать конкретную работу по разблокированию этой ситуации», — сказала Захарова в интервью ведущему программы «Вести в субботу» Сергею Брилеву.

По ее словам, в настоящее время в США затруднена работа российских дипломатов. Так ,почти все свободное передвижение по Штатам им сейчас заблокировано.

Напомним, накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что отношения США и России осложняет ситуация с высылкой российских дипломатов и изъятой в конце прошлого года в Соединенных Штатах дипломатической собственности РФ.