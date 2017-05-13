Гул снарядов сменился салютом: в Луганске отметили три года образования ЛНР

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Луганск, 13 мая. Луганская народная республика отметила три года основания. В честь этого в Луганске прошли торжественные мероприятия, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Луганская народная республика вслед за своими южными соседями отметила третью годовщину основания молодого государства. Центральная городская площадь едва ли смогла уместить всех желающих посмотреть праздничный концерт, а к первым выстрелам салюта в толпе было и вовсе не протолкнуться.

Жители искренне радовались тому, что над их головами раскатываются не гулы от разрывающихся снарядов, а живая музыка. Даже старики танцевали. Давно их такими никто не видел — искренне улыбающимися и радостными.

Луганск стал уютнее и домашнее не только для жителей города, но и даже для иностранцев, о чем подробнее ФАН рассказал председатель молодежного движения интернациональной дружбы Фуад Саиди.

«Ребята-приезжие из других стран считают Луганск своим домом, потому что, по их мнению, ЛНР – это самая Лучшая Народная Республика», — подчеркнул он.

Отметим, что некоторые ребята даже успели здесь осесть. Так, например, житель Конго недавно отметил в столице ЛНР свадьбу, обручившись с гражданкой республики.

Вообще, вклад молодежи не только в организацию этого праздника, но и в республику в целом неоценим. Примечательно, что все торжественные мероприятия в Луганске начались с того, что юноши и девушки присягнули на верность республике: это очень большой шаг.

«Для меня этот праздник – это свобода, внутреннее тепло, к которому мы пришли через боль и сложности. Мы будем нести ту правду, которую заложили наши предки, строившие наши города. Сейчас мы просто возвращаемся домой, и для меня этот праздник имеет очень большой смысл, потому что слишком много мы пережили за эти три года, и мы не отступим», — рассказал о своем личном отношении к празднику первый заместитель председателя Народного Совета, председатель Ассоциации молодежи Луганщины Денис Мирошниченко.

Среди выступающих на сцене было много российских артистов. Например, Александр Маршал, группа «Мираж» и русский музыкальный казачий ансамбль спецназа «Беркут» города Сургут. Для них сам факт пребывания на территории республики в новинку, не говоря уже об ощущениях: многие приехали сюда в первый раз.

«Этот праздник для нас — событие, которое всегда было по ту сторону экрана. Мы здесь в первый раз. Для всего нашего коллектива этот праздник как День Победы, потому что со слезами на глазах. Потому что выстрадан», — с сочувствием рассказал руководитель русского музыкального казачьего ансамбля спецназа «Беркут» в городе Сургут Анатолий Веревкин.

По его словам, все артисты в России, его коллеги, с пониманием относятся к ситуации, разворачивающейся в Донбассе. Артист отметил, что жители ЛНР и ДНР являются соотечественниками и братьями-славянами, которые имеют право достойно проживать на своей территории.