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Москва, 13 мая. Соглашение о сокращении нефтедобычи может быть продлено более чем на полгода. Об этом сообщил министр энергетики России Александр Новак.

«Я думаю, мы будем рассматривать как минимум полгода, а может быть и больше», — сказал он.

Решение об этом должно быть принято 25 мая.

Члены ОПЕК приняли решение о сокращении нефтедобычи на 1,2 млн баррелей в ноябре прошлого года. В декабре 11 стран, не входящих в ОПЕК, договорились о сокращении добычи нефти суммарно на 558 тысяч баррелей в сутки.