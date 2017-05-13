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Происшествия
Автобус с туристами попал в ДТП в Турции, 17 человек погибли

Автобус с туристами попал в ДТП в Турции, 17 человек погибли

13:53  13 Мая 2017
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Автобус с туристами попал в ДТП в Турции, 17 человек погибли

Анкара, 13 мая. На юго-западе Турции произошло крупное ДТП, микроавтобус с туристами попал в аварию, в которой погибли 17 человек, российское генконсульство выясняет, были ли среди курортников граждане РФ.

Сегодня на юго-западе Турции на трассе Мармарис-Мугла туристический микроавтобус попал в аварию, погибли 17 человек, передает турецкое телевидение, ссылаясь на губернатора провинции Мугла. Известно, что в результате ДТП пострадали 13 человек, всего в транспортном средстве находились 43 пассажира, преимущественно женщины и дети, пишет ТАСС. Генконсульство России в Анталье уточняет информацию об инциденте, сообщил генконсул Олег Рогоза. 

Ирина Селезнева
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