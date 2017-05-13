Производство легендарной «Волги» хотят возобновить в России

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Москва, 13 мая. На российских дорогах могут вновь появиться новенькие автомобили легендарной советской марки «Волга». Вернуть к жизни бренд, который еще не успели забыть, хотят в группе компаний ГАЗ. Об этом сообщает «Экономика Сегодня» со ссылкой на представителя совета директоров компании «Русские машины» Зигфрида Вольфа.

По его словам, в РФ сейчас ощущается нехватка машин среднего коммерческого класса, возрожденная «Волга» могла бы занять в этой нише достойное место. Пока нет даже предварительной информации о том, каким будет новый автомобиль и когда ждать его эффектного появления на рынке. Но планы по его созданию озвучены. Напомним, что последние машины марки «Волга» сошли с конвейера в 2008 году.