Сирия: террористы закупают оружие для усиления позиций в Даръа и Эль-Кунейтра

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Дамаск, 13 мая. Командиры боевиков, дислоцированных в южных сирийских провинциях Даръа и Эль-Кунейтра, получили финансирование в долларах США для усиления своих позиций в регионе.

Источник Farsnews сообщает, что порядка 30 командиров террористов, базирующихся в Даръа и Эль-Кунейтра в Сирии, получили финансирование в размере нескольких миллионов долларов США для закупки оружия и укрепления позиций в регионе. Спикер агентства заметил, что руководство террористов покупает тяжелое вооружение, боеприпасы и вербует наемников.