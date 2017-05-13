Пастафарианцы причислили Шнурова к святым

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Санкт-Петербург, 13 мая. Лидер группировки «Ленинград» Сергей Шнуров теперь и во веки веков причислен к лику святых. С таким заявлением выступили последователи Церкви летающего Макаронного Монстра.

Шнуров стал святым. Во всяком случае — для последователей Церкви летающего Макаронного Монстра.

О канонизации лидера «Ленинграда» пастафарианцы сообщили на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». Они уточнили, что музыкант и любитель крепкого словца теперь и во веки веков получает такой статус. Они также уточнили, что признание в их кругах Шнуров получил за песню о лапше быстрого приготовления, передает «Ньюинформ».

«Благодарю за оказанную честь», — прокомментировал новость Шнуров на своей странице в Instagram.

Разгневать «святого», видимо, побоялись сотрудники СБУ. Служба безопасности Украины опровергла информацию о том, что Шнурову запрещен въезд на территорию страны.