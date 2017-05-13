Четыре человека погибли при пожаре в Свердловской области

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Екатеринбург, 13 мая. Трое мужчин и одна женщина стали жертвами пожара, который произошел в одном из пятиэтажных домов поселка Рефтинский Свердловской области.

Сообщение о возгорании поступило на пульт оперативного дежурного в 10.39. На место происшествия выехали сразу несколько пожарных расчетов, а также следователи и представители прокуратуры. Пожар охватил площадь в 15 квадратных метров в комнате на верхнем этаже, где в тот момент никого не было.

В связи с опасностью распространения огня и дыма пришлось эвакуировать свыше 50 человек. Когда огонь был потушен, в комнате по соседству были обнаружены тела четырех человек. Предварительной причиной их смерти называют отравление угарным газом.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС РФ. Пожар мог произойти из-за замыкания в электропроводке. Однако точную причину назовет следствие по результатам проверки.